Potenza – Avellino | rinviata a data da destinarsi | ora c’è l’ufficialità

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ha richiesto e ottenuto il rinvio della gara valida per la dodicesima giornata del campionato di LegaPro del Girone C contro il. Gara in programma lunedì 23 ottobre alle 21 al “Viviani”. E’ il terzo rinvio in meno di una settimana per la compagine guida Piero Braglia. La Lega Pro ha accolto la richiesta dell’, a causa delle troppe indisponibilità per il Covid-19. Ecco il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara, in ...