Politiche attive del lavoro come risposta all'aumento del debito (Di giovedì 19 novembre 2020) Uno studio Unipol sul futuro del welfare propone investimenti per accrescere il potenziale di sviluppo e la produttività del Paese. A partire dal mercato del lavoro. Il giudizio emesso ieri dalla Commissione Europea sulle linee direttrici della prossima legge di bilancio evidenzia due problemi sistemici per il nostro Paese. Da un lato, il ritardo con cui la manovra è stata presentata ma soprattutto la grande incertezza che avvolge alcuni degli interventi previsti. Dall'altro, il tema della sostenibilità del debito. Nello stesso giorno è stato presentato un interessante studio Unipol sul futuro del welfare in Italia. Questi due fatti, solo apparentemente slegati, permettono, invece, di sottolineare la fase di profonda incertezza che stiamo vivendo e anche una certa mancanza di visione che sta pervadendo sempre di più l'operato del Governo. Occorre ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 novembre 2020) Uno studio Unipol sul futuro del welfare propone investimenti per accrescere il potenziale di sviluppo e la produttività del Paese. A partire dal mercato del. Il giudizio emesso ieri dalla Commissione Europea sulle linee direttrici della prossima legge di bilancio evidenzia due problemi sistemici per il nostro Paese. Da un lato, il ritardo con cui la manovra è stata presentata ma soprattutto la grande incertezza che avvolge alcuni degli interventi previsti. Dall'altro, il tema della sostenibilità del. Nello stesso giorno è stato presentato un interessante studio Unipol sul futuro del welfare in Italia. Questi due fatti, solo apparentemente slegati, permettono, invece, di sottolineare la fase di profonda incertezza che stiamo vivendo e anche una certa mancanza di visione che sta pervadendo sempre di più l'operato del Governo. Occorre ...

francescoseghez : 2021 anno delle politiche attive, ora in legge di bilancio compaiono 500 milioni per un fondo dedicato. Sarebbe per… - cla_cominardi : 352mila contratti di #lavoro firmati da percettori di #RdC, cioè dal 26% degli occupabili. Superato il 30% in 15 Re… - Am_Parente : Parisi non ha ancora un piano per le politiche attive in tempo di crisi occupazionale dovuta a Covid, non assume i… - panorama_it : Uno studio Unipol sul futuro del welfare propone investimenti per accrescere il potenziale di sviluppo e la produtt… - GiorniPatrizio : RT @CislNazionale: La #leggedibilancio non ha un filo di congiunzione con il #Recoveryfund. Non abbiamo trovato risposte ai bisogno dei #pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Politiche attive REDDITO DI CITTADINANZA, FRAGILITÀ SOCIALI E POLITICHE ATTIVE Cronache TV Covid: a Termoli struttura per senzatetto positivi

La conferma arriva dagli assessori comunali al Turismo Michele Barile e alle Politiche sociali Silvana Ciciola. Gli alloggi un tempo utilizzati dalle famiglie dei militari in servizio in città, ...

Finanza sostenibile, è boom anche tra le fondazioni bancarie

La finanza sostenibile piace sempre di più anche alle Fondazioni di origine bancaria che vedono in questo tipo di investimenti un vantaggio competitivo. E i numeri parlano da soli, visto che gli enti ...

La conferma arriva dagli assessori comunali al Turismo Michele Barile e alle Politiche sociali Silvana Ciciola. Gli alloggi un tempo utilizzati dalle famiglie dei militari in servizio in città, ...La finanza sostenibile piace sempre di più anche alle Fondazioni di origine bancaria che vedono in questo tipo di investimenti un vantaggio competitivo. E i numeri parlano da soli, visto che gli enti ...