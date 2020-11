PlayStation illumina piazza San Marco per il lancio della PS5 (Di giovedì 19 novembre 2020) La Sony ha celebrato l’uscita nazionale di PlayStation 5 illuminando la scorsa notte con giochi di luci e proiezioni una delle location più suggestive d’Italia, nella splendida cornice di Venezia: piazza San Marco. Sony, con l’obiettivo di riunire online la propria community mondiale in occasione del lancio di PlayStation 5 (PS5), ha illuminato i monumenti storici e i luoghi iconici di 25 diverse aree geografiche in tutto il mondo, celebrando così l’uscita della console sul mercato attraverso spettacolari giochi di luci e proiezioni appartenenti all’immaginario del brand. In questo grande evento di lancio non poteva mancare l’Italia che nella serata a cavallo tra il 18 e il 19 novembre – in occasione dell’arrivo di PS5 sul mercato ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) La Sony ha celebrato l’uscita nazionale dindo la scorsa notte con giochi di luci e proiezioni una delle location più suggestive d’Italia, nella splendida cornice di Venezia:San. Sony, con l’obiettivo di riunire online la propria community mondiale in occasione deldi5 (PS5), hato i monumenti storici e i luoghi iconici di 25 diverse aree geografiche in tutto il mondo, celebrando così l’uscitaconsole sul mercato attraverso spettacolari giochi di luci e proiezioni appartenenti all’immaginario del brand. In questo grande evento dinon poteva mancare l’Italia che nella serata a cavallo tra il 18 e il 19 novembre – in occasione dell’arrivo di PS5 sul mercato ...

