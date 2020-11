Playstation 5: che fine ha fatto? (Di giovedì 19 novembre 2020) Amazon Italia ha annunciato nei giorni scorsi che alle 13:00 di oggi sarebbero tornate disponibili nuove unità di Playstation 5 (con consegna entro il 23 novembre), nonostante ciò la console è apparsa in anticipo nel database della piattaforma e-commerce più famosa del mondo. Ma c’è un MA: al momento provando ad acquistarla si riceve un messaggio di errore. Anche provando ad aprire le pagine di PS5 e Playstation 5 Digital Edition tramite Amazon ci si imbatte in un messaggio di errore: L’indirizzo web inserito non è una pagina funzionante sul nostro sito. Un consiglio dalla redazione: monitorare la situazione! Noi continueremo a farlo. La nuova play merita questo impegno !Seguiteci tramite la pagina Facebook e il nostro canale Instagram! L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Amazon Italia ha annunciato nei giorni scorsi che alle 13:00 di oggi sarebbero tornate disponibili nuove unità di5 (con consegna entro il 23 novembre), nonostante ciò la console è apparsa in anticipo nel database della piattaforma e-commerce più famosa del mondo. Ma c’è un MA: al momento provando ad acquistarla si riceve un messaggio di errore. Anche provando ad aprire le pagine di PS5 e5 Digital Edition tramite Amazon ci si imbatte in un messaggio di errore: L’indirizzo web inserito non è una pagina funzionante sul nostro sito. Un consiglio dalla redazione: monitorare la situazione! Noi continueremo a farlo. La nuova play merita questo impegno !Seguiteci tramite la pagina Facebook e il nostro canale Instagram! L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

