Più prodotti integrali per una dieta sana che riduca il rischio di mortalità (Di giovedì 19 novembre 2020) Prodotti integrali, questi sconosciuti? Nonostante gli ultimi anni abbiano mostrato una piccola presa di coscienza nei confronti del modo in cui ci nutriamo – come avvalora un sempre più ampio interesse nei confronti di un'alimentazione sana e rispettosa dell'ambiente – il consumo dei cibi integrali rimane ancora oggi al di sotto delle dosi giornaliere consigliate. Ne consumiamo quotidianamente meno di un quarto, eppure mangiandone 50 grammi al giorno ridurremmo il rischio di mortalità fino al 24%.

