Pierpaolo Spollon, dopo “Doc – nelle tue mani”: «Scordatevi il bravo ragazzo, finalmente farò il cattivo» (Di giovedì 19 novembre 2020) «Abbiamo la stessa ironia e leggerezza, ma con le donne io sono più intraprendete di Riccardo». Pierpaolo Spollon, 31 anni di fascino inconsapevole, scherza parlando del suo personaggio, lo specializzando di medicina nella serie record di ascolti Doc – nelle tue mani. L’attore padovano, che a 19 anni per amore del palcoscenico si è trasferito a Roma, ha voglia di mettersi in gioco. Dribbla sull’amore, ma a iO Donna confida insicurezze, la passione per l’arte e l’indole generosa del suo carattere («ho una forte senso dell’agire sociale») ma anche le sue ambizioni segrete, mostrando una lato ribelle e vulnerabile. Leggi anche › “Doc – nelle tue mani”: giovedì sera su Rai1 il gran finale di stagione. E ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 novembre 2020) «Abbiamo la stessa ironia e leggerezza, ma con le donne io sono più intraprendete di Riccardo»., 31 anni di fascino inconsapevole, scherza parlando del suo personaggio, lo specializzando di medicina nella serie record di ascolti Doc –tue mani. L’attore padovano, che a 19 anni per amore del palcoscenico si è trasferito a Roma, ha voglia di mettersi in gioco. Dribbla sull’amore, ma a iO Donna confida insicurezze, la passione per l’arte e l’indole generosa del suo carattere («ho una forte senso dell’agire sociale») ma anche le sue ambizioni segrete, mostrando una lato ribelle e vulnerabile. Leggi anche ›tue: giovedì sera su Rai1 il gran finale di stagione. E ...

_funzioniamo : RT @AlbertoFuschi: I consigli di @fabrizioconigl1 a Pierpaolo Spollon. Desidero #lallieva4 soltanto per vedere la coppia Visone-Marco Allev… - Melikeit70 : RT @AlbertoFuschi: I consigli di @fabrizioconigl1 a Pierpaolo Spollon. Desidero #lallieva4 soltanto per vedere la coppia Visone-Marco Allev… - AlbertoFuschi : I consigli di @fabrizioconigl1 a Pierpaolo Spollon. Desidero #lallieva4 soltanto per vedere la coppia Visone-Marco… - alessandrabgz : Ma Pierpaolo Spollon è un boomer, non me lo aspettavo ?? - mengonixx : Dove si firma per chiedere a Pierpaolo Spollon di diventare mio marito? -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Spollon Chi è Pierpaolo Spollon, l'attore di Doc – Nelle Tue Mani che interpreta Riccardo Bonvegna Yahoo Finanza È morta la perpetua di Silea Contagiato anche il marito

suo socio nella casa di produzione “Offi-Cine Veneto”, e l’attore delle serie tivù di Rai 1 Pierpaolo Spollon, che ha recitato nel suo film “Tre Visi”. Non è ancora nota la data delle ...

Doc-Nelle tue mani, splendida notizia: ecco i dettagli

Doc-Nelle tue mani, la fiction che vede protagonista Luca Argentero, ha conquistato il pubblico e la critica: ecco la splendida notizia.

suo socio nella casa di produzione “Offi-Cine Veneto”, e l’attore delle serie tivù di Rai 1 Pierpaolo Spollon, che ha recitato nel suo film “Tre Visi”. Non è ancora nota la data delle ...Doc-Nelle tue mani, la fiction che vede protagonista Luca Argentero, ha conquistato il pubblico e la critica: ecco la splendida notizia.