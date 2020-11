(Di giovedì 19 novembre 2020) In futuro, se i parametri di diffusione del contagio Covid lo consentiranno leoggi chiuse inpotrebbero riaprire seguendo l'impostazionescaglionati. L'articolo .

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Intervista al governatore del Piemonte @alberto_cirio - orizzontescuola : Piemonte, Cirio: “Quando le scuole riapriranno possibile l’adozione degli orari scaglionati” - serenel14278447 : Covid: Cirio, in Piemonte Rt molto vicino all'1 - Zipnews : '#Cirio: “L’indice Rt del Piemonte molto vicino all’1”' #zipnews - Ansa_Piemonte : Covid: Cirio, in Piemonte Rt molto vicino all'1. Se manteniamo parametri, zona arancione il 27 novembre #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Cirio

14:28 Giovedì 19 Novembre 2020. L'indice Rt del Covid in Piemonte "oggi è molto vicino all'1. Si stanno vedendo gli effetti, molt ...Se i numeri continueranno a diminiuire come effetto del lockdown, il Piemonte potrà a fine mese passare da zona rossa a zona arancione. Questo in breve la buona notizia del presidente Cirio comunicata ...