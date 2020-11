Pica a Raggi | chiedere a Governo fondi per Cosap e Tari

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Apprendiamo che il presidente del Consiglio Conte valutera’ la possibilita’ di intervenire sulla tassa relativa all’occupazione di suolo pubblico.” “In un momento di grande difficolta’ per i pubblici esercizi, in particolare per la ristorazione e la filiera dell’indotto, e’ una buona notizia ma e’ dirimente ed ausbile un intervento piu’ radicale e incisivo se davvero si vuole sostenere il comparto.” “Come Fiepet-Confesercenti chiediamo alla sindacadi intercedere con ilpernecessari per l’abolizione dellaper il 2021 e la riduzione della, tassa sui rifiuti”. Cosi’ in un comunicato Claudio, presidente della presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.