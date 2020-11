Piazza Mercato, la zona rossa non ferma il calcetto: ma alla partita arrivano i carabinieri (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuovo episodio di una partita di calcetto disputata in Piazza Mercato da un gruppo di giovani, ma questa volta interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine. In Piazza Mercato, nel centro di Napoli, si gioca di nuovo una partita di calcio come avvenuto domenica scorsa nel primo giorno di zona rossa ma stavolta arrivano i carabinieri. Ieri pomeriggio i militari della compagnia Stella, su segnalazione di cittadini della zona, hanno interrotto una partita e i ragazzi (una decina circa) sono fuggiti. Due giovani di 21 e 23 anni sono stati identificati e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa anticontagio. Le due porte utilizzate per la ... Leggi su 2anews (Di giovedì 19 novembre 2020) Nuovo episodio di unadidisputata inda un gruppo di giovani, ma questa volta interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine. In, nel centro di Napoli, si gioca di nuovo unadi calcio come avvenuto domenica scorsa nel primo giorno dima stavolta. Ieri pomeriggio i militari della compagnia Stella, su segnalazione di cittadini della, hanno interrotto unae i ragazzi (una decina circa) sono fuggiti. Due giovani di 21 e 23 anni sono stati identificati e sanzionati secondo quanto previsto dnormativa anticontagio. Le due porte utilizzate per la ...

