Piano foglie, Ama: altri 1.500 interventi entro fine novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – Con la stagione autunnale si e’ gia’ intensificato lo speciale Piano operativo attivo tutto l’anno, predisposto da Ama d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di foglie e aghi di pino. Il Piano prevede attivita’ con frequenza variabile periodica (bassa, media, alta) a seconda dei periodi e delle stagioni e consiste in interventi ripetuti e ciclici su strade alberate e/o a forte pendenza e in prossimita’ di plessi scolastici, ospedali, centri anziani, incroci, ecc. su tutto il territorio comunale. Cosi’ in un comunicato AMA S.p.A. Le squadre e i mezzi ad hoc sono oggi in azione su circa 100 tratte stradali dei 15 municipi cittadini. Tra le vie oggetto di intervento via delle Sette Chiese, via della Villa di Lucina, via dei Georgofili, via Accademia degli Agiati, via del Quadraro, tratti di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – Con la stagione autunnale si e’ gia’ intensificato lo specialeoperativo attivo tutto l’anno, predisposto da Ama d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione die aghi di pino. Ilprevede attivita’ con frequenza variabile periodica (bassa, media, alta) a seconda dei periodi e delle stagioni e consiste inripetuti e ciclici su strade alberate e/o a forte pendenza e in prossimita’ di plessi scolastici, ospedali, centri anziani, incroci, ecc. su tutto il territorio comunale. Cosi’ in un comunicato AMA S.p.A. Le squadre e i mezzi ad hoc sono oggi in azione su circa 100 tratte stradali dei 15 municipi cittadini. Tra le vie oggetto di intervento via delle Sette Chiese, via della Villa di Lucina, via dei Georgofili, via Accademia degli Agiati, via del Quadraro, tratti di ...

