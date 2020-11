"Piange il telefono di Salvini". Conte se ne infischia dell'opposizione e Padellaro sfotte: schifo dalla Gruber | Video (Di giovedì 19 novembre 2020) Una vera e propria bordata. A Otto e Mezzo su La7 va ancora in scena un attacco multiplo nei confronti di Matteo Salvini. Questa volta a fare da spalla a Lilli Gruber ci pensa Antonio Padellaro. "In poche settimane ha chiesto le dimissioni di Luciana Lamorgese, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Non sembra molto un'apertura al dialogo", se ne esce la conduttrice. Immediata però la replica del fondatore del Fatto Quotidiano: "C'è una canzone di qualche anno fa 'Piange il telefono', Piange il telefono di Salvini - dice ridendo riferendosi all'ammissione del leader della Lega che ha ribadito di non aver ricevuto alcuna telefonata dal governo -, ma dovrebbe interrogare anche se stesso. L'opposizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Una vera e propria bordata. A Otto e Mezzo su La7 va ancora in scena un attacco multiplo nei confronti di Matteo. Questa volta a fare da spalla a Lillici pensa Antonio Paaro. "In poche settimane ha chiesto le dimissioni di Luciana Lamorgese, Giuseppee Luigi Di Maio. Non sembra molto un'apertura al dialogo", se ne esce la conduttrice. Immediata però la replica del fondatore del Fatto Quotidiano: "C'è una canzone di qualche anno fa 'il',ildi- dice ridendo riferendosi all'ammissione del leadera Lega che ha ribadito di non aver ricevuto alcuna telefonata dal governo -, ma dovrebbe interrogare anche se stesso. L'...

caniolinonero : @pic_sara Non me ne parlare che la mia chitarra piange Provo a registrare col telefono e viene una cosa indefinita… - ungaro_c : RT @La7tv: #ottoemezzo @a_padellaro su #Salvini che imputa a #Conte di non chiamarlo: 'Piange il suo telefono... come la famosa canzone ma… - chiccaditarant1 : RT @La7tv: #ottoemezzo @a_padellaro su #Salvini che imputa a #Conte di non chiamarlo: 'Piange il suo telefono... come la famosa canzone ma… - La7tv : #ottoemezzo @a_padellaro su #Salvini che imputa a #Conte di non chiamarlo: 'Piange il suo telefono... come la famos… - GaspareCaj : @Libero_official Piange il telefono Perché lui non verrà Anche se grido ti amo Lo so che non mi ascolterà Piange il… -