Perché Ungheria e Polonia hanno posto il veto al Recovery Fund dell’Ue (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)Martedì 17 novembre, durante una riunione del Consiglio europeo, gli ambasciatori di Ungheria e Polonia hanno annunciato la decisione dei propri Paesi di porre il veto all’approvazione del Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea (Multiannual financial framework, o Mff), composto da un budget totale di 1.8 biliardi di euro da stanziare nei prossimi 7 anni. Ai due Stati dell’Est Europa si è aggiunto, poi, anche il sostegno della Slovenia. La decisione di Ungheria e Polonia è giunta, molto prevedibilmente, dopo che il Consiglio e il Parlamento dell’Ue hanno dichiarato l’intenzione di concedere i fondi comunitari solo ai Paesi che rispettano le condizioni dello stato di diritto previste dal ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)Martedì 17 novembre, durante una riunione del Consiglio europeo, gli ambasciatori diannunciato la decisione dei propri Paesi di porre ilall’approvazione del Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea (Multiannual financial framework, o Mff), comda un budget totale di 1.8 biliardi di euro da stanziare nei prossimi 7 anni. Ai due Stati dell’Est Europa si è aggiunto, poi, anche il sostegno della Slovenia. La decisione diè giunta, molto prevedibilmente, dopo che il Consiglio e il Parlamentodichiarato l’intenzione di concedere i fondi comunitari solo ai Paesi che rispettano le condizioni dello stato di diritto previste dal ...

CottarelliCPI : Ungheria e Polonia bloccano bilancio europeo e NGEU perché temono di non poter ricevere risorse condizionate al ris… - AndreaOrlandosp : La Meloni spiega che Polonia e Ungheria stanno mettendo il veto sul recovery perché non vogliono “rinunciare alle r… - TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - T_KingJoseph : @fattoquotidiano Ma perché la signora #Meloni col suo amico #Salvini non si trasferiscono in Slovenia e in Ungheria… - BuonAndrew : RT @lucianocapone: Meloni di Visegrád - Perché la posizione filo Orbán della leader di Fratelli d'Italia, in difesa del veto di Polonia e U… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Ungheria Perché Polonia e Ungheria potrebbero aver ragione Nicola Porro