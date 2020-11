“Perché l’ha fatto…”. Paola Caruso, retroscena choc sulla mamma biologica conosciuta al ‘Live’ della D’Urso (Di giovedì 19 novembre 2020) Uno dei momenti più commoventi della storia di ‘Live – Non è la D’Urso’ si è verificato quando ci fu l’incontro storico tra Paola Caruso e sua mamma biologica Imma Meleca. Circa un anno fa, proprio durante la diretta della trasmissione di Barbara D’Urso, la showgirl scoprì ufficialmente che la donna era davvero sua madre. Inevitabili le lacrime e gli abbracci e tantissima emozione fu provata anche dalla padrona di casa, che non riuscì proprio a contenersi e pianse dunque anche lei. In tanti si sono chiesti in tutto questo tempo cosa sia poi accaduto dietro le quinte, ovvero nella vita di tutti i giorni. E a distanza di dodici mesi, l’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ ha rotto il silenzio sull’argomento. Durante la sua intervista al settimanale ‘Di Più’ ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Uno dei momenti più commoventistoria di ‘Live – Non è la’ si è verificato quando ci fu l’incontro storico trae suaImma Meleca. Circa un anno fa, proprio durante la direttatrasmissione di Barbara, la showgirl scoprì ufficialmente che la donna era davvero sua madre. Inevitabili le lacrime e gli abbracci e tantissima emozione fu provata anche dalla padrona di casa, che non riuscì proprio a contenersi e pianse dunque anche lei. In tanti si sono chiesti in tutto questo tempo cosa sia poi accaduto dietro le quinte, ovvero nella vita di tutti i giorni. E a distanza di dodici mesi, l’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ ha rotto il silenzio sull’argomento. Durante la sua intervista al settimanale ‘Di Più’ ha ...

myrtamerlino : Abbiamo l'#ossigeno, ma mancano le #bombole perché c'è chi ha creato un mercato nero ignobile. La gente muore e c'è… - caritas_milano : Perché i #DecretiSicurezza hanno favorito il contagio da COVID-19? Il sistema di accoglienza, basato sui grandi ce… - matteosalvinimi : Paolo Del Debbio: 'Io ce l'ho molto con chi governa in Cina. Perché ha ritardato le informazioni e non permette di… - ilbreano : @Esmeral86825433 @Salvobracchitt2 @vitaindiretta Si certo flop, intanto ogni pomeriggio vince sempre e il pubblico… - swanvrose : RT @swanvrose: c’è una persona qui su twitter a cui a quanto pare il mio profilo piace davvero tanto perché non solo ha iniziato copiando p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché l’ha La vite smart è made in Bologna - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE