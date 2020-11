“Perché guariremo” Speranza scrisse un libro in estate: mai uscito, non siamo guariti (Di giovedì 19 novembre 2020) Doveva uscire in libreria ma gli avvenimenti inaspettati hanno consigliato al ministro Speranza di aspettare tempi migliori. il ministro Speranza e il suo libroDoveva uscire in libreria, edito da Feltrinelli, e per una giusta causa: i suoi proventi erano destinati alla rete dell’Ircss, l’Istituto superiore di ricerca. Ma poi il mistero: tutto bloccato, il libro non è uscito anche se già stampato e presente nei magazzini dei rivenditori. Forse è stato il titolo a suggerire prudenza: Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute. Perché tanto ottimismo senza avere la certezza di avere sconfitto davvero il coronavirus, era fuori luogo. Era estate: poi la seconda terribile ondata. All’ultimo secondo l’arrivo sugli scaffali è stato congelato e rinviato ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Doveva uscire in libreria ma gli avvenimenti inaspettati hanno consigliato al ministrodi aspettare tempi migliori. il ministroe il suoDoveva uscire in libreria, edito da Feltrinelli, e per una giusta causa: i suoi proventi erano destinati alla rete dell’Ircss, l’Istituto superiore di ricerca. Ma poi il mistero: tutto bloccato, ilnon èanche se già stampato e presente nei magazzini dei rivenditori. Forse è stato il titolo a suggerire prudenza: Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute. Perché tanto ottimismo senza avere la certezza di avere sconfitto davvero il coronavirus, era fuori luogo. Era: poi la seconda terribile ondata. All’ultimo secondo l’arrivo sugli scaffali è stato congelato e rinviato ...

