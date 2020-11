Pensioni, INPS: pagamento anticipato anche a dicembre (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – anche per il mese di dicembre, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e, quindi, distribuito su più giorni. Lo rende noto l’INPS. Come ormai noto, l’anticipo del pagamento delle Pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il pagamento avverrà secondo il calendario regolato dalla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni a partire da ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) –per il mese di, ilpresso gli sportelli postali dei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili saràrispetto alle normali scadenze e, quindi, distribuito su più giorni. Lo rende noto l’. Come ormai noto, l’anticipo deldelleè stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Ilavverrà secondo il calendario regolato dalla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni a partire da ...

Notiziedi_it : Pensioni dicembre 2020 Inps, pagamento in anticipo: ecco quando - rietin_vetrina : INPS, anticipo del pagamento delle pensioni per il mese di dicembre 2020 - pietrapietra969 : @albertoinfelise Ma poi mi chiedo....le 40 ore le pensioni di stato (INPS) la sanità pubblica e in generale l'inter… - VENTOdellEST_RM : @LeoBanchi @Libero_official Pensioni di anzianità, cassa integrazione,tutele per i lavoratori? Senza contare che l… - amb1gua : @urlocalghast oh no la storia delle pensioni... gli ha detto che l’inps esisteva già a fine secolo? -