Pensioni anticipate 2020 | Quota 100 ultima chiamata

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tra un mese finirà questo terribile anno e ci sarà ancora un anno, il 2021, “per approfittare” della possibilità di andare in pensione con la famosa100. Terminerà infatti alla fine dell’anno 2021 il triennio di sperimentazione della legge che tanto ha diviso gli italiani. Il famoso DL del 28/1/2019 N. 4 poi convertito nella Legge 28/3/2019 N. 26 e che al suo interno conteneva una norma sicuramente migliorativa rispetto alla Legge precedente sulle, la famosissima100. La possibilità cioè di poter andare in pensione con 38 anni di contributi sommati ai 62 anni di età.ultime news: cosa succederà dopo100? Dall’anno 2012 dall’entrata cioè in vigore della cosiddetta Legge Fornero di cui tanti chiedevano ...