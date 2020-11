Pd, fare una iniziativa sulla scuola senza invitare la ministra della Scuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Tanto per testare il livello di entusiasmo e affinità dentro la coalizione di governo, così strabordante che il Pd vorrebbe un terzo incomodo a tavola, l’eterno Silvio Berlusconi, proprio il Partito democratico organizza gli Stati generali sulla Scuola (quanto piace ormai questa chiamata rivoluzionaria...) “dimenticandosi” di invitare la ministra del ramo (cosa che di solito, in tempi andati, si faceva). Soltanto tra fratelli coltelli accadono queste cose e se c’è un termometro dello stato (generale) emotivo della maggioranza è proprio la Scuola. Il calore della coalizione (del Pd, in particolare) rispetto alle iniziative e alle prese di posizione della Azzolina (ritorno della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Tanto per testare il livello di entusiasmo e affinità dentro la coalizione di governo, così strabordante che il Pd vorrebbe un terzo incomodo a tavola, l’eterno Silvio Berlusconi, proprio il Partito democratico organizza gli Stati generali(quanto piace ormai questa chiamata rivoluzionaria...) “dimenticandosi” diladel ramo (cosa che di solito, in tempi andati, si faceva). Soltanto tra fratelli coltelli accadono queste cose e se c’è un termometro dello stato (generale) emotivomaggioranza è proprio la. Il calorecoalizione (del Pd, in particolare) rispetto alle iniziative e alle prese di posizioneAzzolina (ritorno...

Come fare una pec online in pochi step

PERCHE' FARE YOGA?

PERCHE’ FARE YOGA? Questa è una domanda che in tanti mi pongono. Quando io ho iniziato e non avevo coscienza di cosa realmente fosse lo yoga lo scelsi solo perchè volevo uscire dal mio stato di pigriz ...

Il Girasole ed i social

Viviamo nell’era digitale. Una costatazione ovvia, un pò meno quando si parla di yoga. Un tempo il maestro era conosciuto per passaparola, per i suoi insegnamenti. Oggi, seppur è sulla validità di que ...

