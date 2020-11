Pazienti negativi costretti a casa, polemica in Campania (Di giovedì 19 novembre 2020) Un forte dibattito sta avendo luogo nella Regione Campania. Molti Pazienti inizialmente positivi, e risultati ormai negativi, sono ancora costretti a rimanere chiusi in casa. I motivi sono le innumerevoli analisi dei tamponi che ogni laboratorio locale deve gestire, e a cui l’Asl non ha accesso. Un compito arduo, soprattutto in zona rossa. Da lì L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Un forte dibattito sta avendo luogo nella Regione. Moltiinizialmente positivi, e risultati ormai, sono ancoraa rimanere chiusi in. I motivi sono le innumerevoli analisi dei tamponi che ogni laboratorio locale deve gestire, e a cui l’Asl non ha accesso. Un compito arduo, soprattutto in zona rossa. Da lì L'articolo

Napoli, appello dell’ospedale dei Colli e del direttore Di Mauro: “Donate il plasma”

Napoli, 19 Novembre - A Napoli l'azienda ospedaliera dei Colli, che comprende le strutture del Cotugno, eccellenza italiana nel trattamento dei pazienti covid, del Monadi e del CTO, lancia un appello ...

Napoli, 19 Novembre - A Napoli l'azienda ospedaliera dei Colli, che comprende le strutture del Cotugno, eccellenza italiana nel trattamento dei pazienti covid, del Monadi e del CTO, lancia un appello ...