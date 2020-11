Paola Caruso su Imma, la madre biologica: “Aveva bisogno di soldi. Non era amore puro” (Di giovedì 19 novembre 2020) Paola Caruso ci ha regalato uno dei momenti più iconici ed emozionanti di Live Non è la d’Urso. Le clip dell’ex Bonas (che ha svelato come mai non va al GF Vip e a Ballando) che piange quando scopre di essere figlia biologica di Imma hanno fatto il giro del web. A distanza di un anno e mezzo in che rapporti sono le due donne? L’opinionista di Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha gettato delle ombre sulla sua madre biologica. Secondo lei infatti Imma non proverebbe amore puro da madre per lei ed ha anche aggiunto che la signora aveva bisogno di soldi. “Imma? L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 novembre 2020)ci ha regalato uno dei momenti più iconici ed emozionanti di Live Non è la d’Urso. Le clip dell’ex Bonas (che ha svelato come mai non va al GF Vip e a Ballando) che piange quando scopre di essere figliadihanno fatto il giro del web. A distanza di un anno e mezzo in che rapporti sono le due donne? L’opinionista di Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha gettato delle ombre sulla sua. Secondo lei infattinon proverebbepuro daper lei ed ha anche aggiunto che la signora avevadi. “? L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere. Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi ...

BITCHYFit : Paola Caruso su Imma, la madre biologica: “Aveva bisogno di soldi. Non era amore puro” - CheDonnait : Sogni Paola Caruso al #GFVIP? Purtroppo non potrà mai accadere, a breve - BITCHYFit : Paola Caruso: “Da Signorini non posso andare e la Carlucci non mi vuole” - tempoweb : 'Milly Carlucci non mi vuole'. La verità di Paola Caruso sul no a Ballando con le stelle #paolacaruso… - infoitcultura : Paola Caruso su Milly Carlucci: “Non mi vuole, ecco perché”. Il retroscena -