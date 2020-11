Paola Caruso delusa dalla mamma biologica: “Sapeva tutto e aveva bisogno di soldi” (Foto) (Di giovedì 19 novembre 2020) Erano tutte finte le emozioni che ci hanno fatto vivere Paola Caruso e Imma, la sua mamma biologica (Foto)? A distanza di un anno e mezzo Paola rivela la sua delusione anche se comprende la donna che l’ha messa al mondo, lei ha altri figli, la sua famiglia. Sembra però certa che Imma abbia agito perché aveva bisogno di soldi e che sapesse già tutto prima della risposta del test del Dna. La showgirl calabrese ha raccontato tutto alla rivista DiPiù e ci chiediamo se domenica la vedremo a Live – Non è la D’Urso. Anche Barbara D’Urso sarà sorpresa di tutto questo, anche lei si era commossa tanto nel rivedere madre e figlia insieme, abbracciate dopo 35 anni. Ci avevamo creduto un po’ tutti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020) Erano tutte finte le emozioni che ci hanno fatto viveree Imma, la sua)? A distanza di un anno e mezzorivela la sua delusione anche se comprende la donna che l’ha messa al mondo, lei ha altri figli, la sua famiglia. Sembra però certa che Imma abbia agito perchédi soldi e che sapesse giàprima della risposta del test del Dna. La showgirl calabrese ha raccontatoalla rivista DiPiù e ci chiediamo se domenica la vedremo a Live – Non è la D’Urso. Anche Barbara D’Urso sarà sorpresa diquesto, anche lei si era commossa tanto nel rivedere madre e figlia insieme, abbracciate dopo 35 anni. Cimo creduto un po’ tutti ...

