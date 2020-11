Pallamano, Serie A maschile 2020: Conversano guarda la vetta, tre le partite rinviate (Di giovedì 19 novembre 2020) La Serie A Beretta di Pallamano maschile 2020 è giunta alla sua giornata numero dodici, che delle sette gare in programma sabato ne disputerà solamente quattro, a causa di diversi casi di covid-19 all’interno delle squadre, con il Conversano che avrà la possibilità di superare momentaneamente la Raimond Sassari in testa alla classifica, affrontando la Sparer Eppan in casa alle ore 18, mentre la Acqua&Sapone Junior Fasano proverà a proseguire il proprio trend positivo, affrontando gli altoatesini dell’Alperia Merano. Trasferta lunga invece per il Brixen, a caccia di riscatto dopo il ko di settimana scorsa, che se la vedrà con il Fondi, al rientro da un turno di riposo, con il mini-quadro completato dallo scontro salvezza Teamnetwork Albatro Siracusa-Santarelli Cingoli, entrambe a 3 punti, ma con i ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) LaA Beretta diè giunta alla sua giornata numero dodici, che delle sette gare in programma sabato ne disputerà solamente quattro, a causa di diversi casi di covid-19 all’interno delle squadre, con ilche avrà la possibilità di superare momentaneamente la Raimond Sassari in testa alla classifica, affrontando la Sparer Eppan in casa alle ore 18, mentre la Acqua&Sapone Junior Fasano proverà a proseguire il proprio trend positivo, affrontando gli altoatesini dell’Alperia Merano. Trasferta lunga invece per il Brixen, a caccia di riscatto dopo il ko di settimana scorsa, che se la vedrà con il Fondi, al rientro da un turno di riposo, con il mini-quadro completato dallo scontro salvezza Teamnetwork Albatro Siracusa-Santarelli Cingoli, entrambe a 3 punti, ma con i ...

Golfonetwork : Sport, pallamano: la serie a2 si allinea ai protocolli sanitari - ennatrasporti : Campionato di serie A2 di pallamano rinviato a gennaio per la pandemia - ennatrasporti : Il Campionato di serie B Decò di pallamano maschile continua. - RedazioneDedalo : Sicilia – Week end di campionato per la serie B Decò di pallamano maschile - FasanoLiveCom : Acqua & Sapone Junior Fasano in campo a Molteno nel recupero della 9^ giornata della Serie A Beretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie Pallamano Serie A: Molteno-Fasano 20-26, i biancazzurri concedono il bis in trasferta SuperNews Pallamano: Salumificio Riva Molteno – Acqua & Sapone Junior Fasano=20-26

Secondo successo esterno consecutivo per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, ieri vittoriosa per 20-26 nello scontro salvezza del Pala San Giorgio di Molteno, ...

Pallamano Serie A: Molteno-Fasano 20-26, i biancazzurri concedono il bis in trasferta

L’Acqua & Sapone Junior Fasano s'impone in trasferta per 26-20 sul Salumificio Riva Molteno nel delicato recupero del nono turno della Serie A di pallamano.

Secondo successo esterno consecutivo per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, ieri vittoriosa per 20-26 nello scontro salvezza del Pala San Giorgio di Molteno, ...L’Acqua & Sapone Junior Fasano s'impone in trasferta per 26-20 sul Salumificio Riva Molteno nel delicato recupero del nono turno della Serie A di pallamano.