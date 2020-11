Pallamano, niente big match per la Jomi: rinviata la sfida esterna contro Brixen (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Jomi Salerno costretta a mordere nuovamente il freno. La FIGH ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, del match di Serie A Beretta femminile tra Brixen Sudtirol e Jomi Salerno, originariamente previsto per sabato e parte del programma della 11^ giornata. Il rinvio è dovuto ad accertata positività al Covid-19 nelle fila del club altoatesino. niente big match, dunque, per la compagine allenata da Laura Avram che aveva lavorato sodo per preparare nel migliore dei modi l’assalto alla capolista Brixen. Capitan Napoletano e compagne dopo i rinvii della gara esterna contro l’Ac Life Style Handball Erice (si recupera il prossimo 5 dicembre) e del match casalingo contro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –Salerno costretta a mordere nuovamente il freno. La FIGH ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, deldi Serie A Beretta femminile traSudtirol eSalerno, originariamente previsto per sabato e parte del programma della 11^ giornata. Il rinvio è dovuto ad accertata positività al Covid-19 nelle fila del club altoatesino.big, dunque, per la compagine allenata da Laura Avram che aveva lavorato sodo per preparare nel migliore dei modi l’assalto alla capolista. Capitan Napoletano e compagne dopo i rinvii della garal’Ac Life Style Handball Erice (si recupera il prossimo 5 dicembre) e delcasalingo...

