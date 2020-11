Pagani | Dad fino all’11 gennaio | 30% di positivi nella scuola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Non ci sono le condizioni per poter rientrare in sicurezza a: ala didattica a distanza continueràal prossimo 11per le scuole di ogni ordine e grado. Lo ha disposto il sindaco di, Raffaele Maria De Prisco, con ordinanza n. 44/19/11/2020. Questa mattina il primo cittadino, inoltre, ha incontrato online i dirigenti scolastici paganesi, insieme all’assessore con delega scolastica, Mariastella Longobucco, la consigliera comunale delegata alla salute pubblica, Rita Greco, e il dottor Beniamino Ravano, componente del COC, durante il quale ha motivato, dati alla mano, la necessità di mantenere la didattica a distanza per gli studenti paganesi di tutte le età. La decisione giunge a seguito dell’ordinanza regionale, ...