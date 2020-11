“Ottenuta con l’inganno”: il principe William vuole un’inchiesta sull’intervista della Bbc a Diana del 1995 (Di giovedì 19 novembre 2020) Aveva solo 13 anni quando vide in tv quell’intervista-confessione della madre Diana che lo segnò per tutta la vita. ora, venticinque anni dopo, il principe William ha deciso di prendere posizione e si è schierato a favore dell’indagine sulla Bbc, accusata di aver circuito Lady D. con una serie di ricatti e menzogne pur di ottenere, nel 1995, quell’intervista che creò una spaccatura insanabile con la famiglia reale, portandola poi al divorzio da Carlo. Una decisione, quella di William, che arriva proprio mentre la discussa quarta stagione della serie Netflix The Crown mette in scena tutta l’infelicità della principessa Diana per il matrimonio con Carlo. “È un passo nella giusta direzione”, ha dichiarato il duca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Aveva solo 13 anni quando vide in tv quell’intervista-confessionemadreche lo segnò per tutta la vita. ora, venticinque anni dopo, ilha deciso di prendere posizione e si è schierato a favore dell’indagine sulla Bbc, accusata di aver circuito Lady D. con una serie di ricatti e menzogne pur di ottenere, nel, quell’intervista che creò una spaccatura insanabile con la famiglia reale, portandola poi al divorzio da Carlo. Una decisione, quella di, che arriva proprio mentre la discussa quarta stagioneserie Netflix The Crown mette in scena tutta l’infelicitàssaper il matrimonio con Carlo. “È un passo nella giusta direzione”, ha dichiarato il duca di ...

