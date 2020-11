Ospedale di Livorno: aggredisce il personale, immobilizzato dal medico esperto di arti marziali (Di giovedì 19 novembre 2020) Una reazione immediata e inaspettata. Proprio nel momento in cui pensava di poter spadroneggiare nell’Ospedale con la sua aggressività e le sue minacce, un uomo di 45 anni ha dovuto fare i conti con un medico. Che non è rimasto a guardare, ma l’ha messo al tappeto. Il professionista, infatti, è un esperto di arti marziali, con parecchie gare di karate alle spalle. E non ci ha pensato due volte a rendere inoffensivo chi gli si era messo davanti urlando «ti ammazzo» e cercando di prenderlo a pugni. Alla fine il paziente è stato preso di peso e allontanato dall’Ospedale. La minaccia al medico esperto di arti marziali Il tutto ha avuto luogo in pieno pomeriggio. A quando riporta il Tirreno, il 45enne ha messo piede nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Una reazione immediata e inaspettata. Proprio nel momento in cui pensava di poter spadroneggiare nell’con la sua aggressività e le sue minacce, un uomo di 45 anni ha dovuto fare i conti con un. Che non è rimasto a guardare, ma l’ha messo al tappeto. Il professionista, infatti, è undi, con parecchie gare di karate alle spalle. E non ci ha pensato due volte a rendere inoffensivo chi gli si era messo davanti urlando «ti ammazzo» e cercando di prenderlo a pugni. Alla fine il paziente è stato preso di peso e allontanato dall’. La minaccia aldiIl tutto ha avuto luogo in pieno pomeriggio. A quando riporta il Tirreno, il 45enne ha messo piede nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Livorno Livorno, aggredisce personale dell'ospedale, ma il medico esperto in arti marziali lo neutralizza La Repubblica Firenze.it Mistero a Livorno: Valentina è scomparsa

Livorno 18 novembre 2020 - Valentina Ferrari è sparita dall'ospedale di Livorno il 23 ottobre dove era stata ricoverata per le ferite subite per una presunta aggressione messa in atto da quattro ...

Covid, 116 nuovi casi in Versilia. Due i morti di 73 e 62 anni

All’ospedale di Livorno 116 i ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva. A Lucca 103 i ricoverati, di cui 16 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 105 ricoverati, di cui 18 in Terapia intensiva.

