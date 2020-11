Ornella Vanoni racconta la sua rinascita: un grande dolore nel suo passato (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ornella Vanoni ha avuto modo di raccontare la sua rinascita: la cantante a vissuto un grande dolore, poi tutto è cambiato. Ornella Vanoni come sappiamo purtroppo ha dovuto fare i conti con il Covid: è stata infatti trovata positiva tempo fa ma da quel momento in poi non si hanno più avuto informazioni riguardo alle Leggi su youmovies (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha avuto modo dire la sua: la cantante a vissuto un, poi tutto è cambiato.come sappiamo purtroppo ha dovuto fare i conti con il Covid: è stata infatti trovata positiva tempo fa ma da quel momento in poi non si hanno più avuto informazioni riguardo alle

Giusy38153818 : RT @CayaJuve69: Ci vuol passione, molta pazienza, un filo di incoscienza, si fà così: rossetto e cioccolato che non mangiarlo sarebbe un pe… - Bluesta09282611 : RT @CayaJuve69: Ci vuol passione, molta pazienza, un filo di incoscienza, si fà così: rossetto e cioccolato che non mangiarlo sarebbe un pe… - Filomen67527274 : RT @CayaJuve69: Ci vuol passione, molta pazienza, un filo di incoscienza, si fà così: rossetto e cioccolato che non mangiarlo sarebbe un pe… - lauraCY8 : RT @CayaJuve69: Ci vuol passione, molta pazienza, un filo di incoscienza, si fà così: rossetto e cioccolato che non mangiarlo sarebbe un pe… - PRosati1974 : RT @CayaJuve69: Ci vuol passione, molta pazienza, un filo di incoscienza, si fà così: rossetto e cioccolato che non mangiarlo sarebbe un pe… -