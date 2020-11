“One Night in Miami”: le immagini del trailer incantano (Di giovedì 19 novembre 2020) L’opera prima di Regina King sarà disponibile dal 15 gennaio su Prime Video, ma le immagini del trailer lanciato dal colosso americano hanno già incantato il grande pubblico. Dopo aver ricevuto critiche più che positive al Festival del Cinema di Venezia e di Toronto, “One Night in Miami” si avvicina lentamente alla notte degli Oscar. La storia del sodalizio black tra i suoi quattro personaggi potrebbe convincere anche la giuria degli Academy Awards, meritandosi la nomination alla miglior regia. Regina King, nota al pubblico per le sue interpretazioni in “Southland” e “American Crime“, si reinventa nel ruolo del regista e lo fa con una pellicola che difficilmente passerà inosservata, sia per la sceneggiatura di Kemp Powers che per l’energia sprigionata dai suoi attori. E se mai dovesse pronunciare il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) L’opera prima di Regina King sarà disponibile dal 15 gennaio su Prime Video, ma ledellanciato dal colosso americano hanno già incantato il grande pubblico. Dopo aver ricevuto critiche più che positive al Festival del Cinema di Venezia e di Toronto,insi avvicina lentamente alla notte degli Oscar. La storia del sodalizio black tra i suoi quattro personaggi potrebbe convincere anche la giuria degli Academy Awards, meritandosi la nomination alla miglior regia. Regina King, nota al pubblico per le sue interpretazioni in “Southland” e “American Crime“, si reinventa nel ruolo del regista e lo fa con una pellicola che difficilmente passerà inosservata, sia per la sceneggiatura di Kemp Powers che per l’energia sprigionata dai suoi attori. E se mai dovesse pronunciare il ...

ciakmag : #OneNightinMiami: arriva il trailer del film di debutto di #ReginaKing ?? - Kiarachanel88 : RT @SkyTG24: One Night in Miami, Regina King debutta alla regia: il trailer del film - SkyTG24 : One Night in Miami, Regina King debutta alla regia: il trailer del film - stanzedicinema : One Night in Miami: il trailer del primo film di Regina King - zubigorria : RT @Kenny_DiazPR: ONE NIGHT IN MIAMI Enero 15 | Prime Video -

Ultime Notizie dalla rete : “One Night Ilaria Della Bidia e la sua passione per la musica Seven Press