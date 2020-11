Oms: "Se il 95% delle persone indossasse la mascherina i lockdown non sarebbero necessari" (Di giovedì 19 novembre 2020) “La mascherina non è affatto una panacea e deve essere combinata con altre misure. Tuttavia, se l’uso delle mascherine raggiungesse il 95%, i lockdown non sarebbero necessari. Se invece l’utilizzo di queste protezioni è pari o inferiore al 60%, è difficile evitare le chiusure”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, durante un incontro in cui ha aggiornato sulla situazione di Covid-19 nel Vecchio continente. “L’Europa è ancora una volta uno degli epicentri della pandemia, insieme agli Stati Uniti. C’è luce in fondo al tunnel, ma saranno sei mesi difficili”, ha aggiunto Kluge. Kluge ha ribadito come i lockdown debbano essere considerati come “l’ultima risorsa. Riconosciamo che centinaia di milioni di persone ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) “Lanon è affatto una panacea e deve essere combinata con altre misure. Tuttavia, se l’usomascherine raggiungesse il 95%, inon. Se invece l’utilizzo di queste protezioni è pari o inferiore al 60%, è difficile evitare le chiusure”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, durante un incontro in cui ha aggiornato sulla situazione di Covid-19 nel Vecchio continente. “L’Europa è ancora una volta uno degli epicentri della pandemia, insieme agli Stati Uniti. C’è luce in fondo al tunnel, ma saranno sei mesi difficili”, ha aggiunto Kluge. Kluge ha ribadito come idebbano essere considerati come “l’ultima risorsa. Riconosciamo che centinaia di milioni di...

