Omicidio Noventa | la Cassazione ha deliberato contro Sorgato e Cacco

La Cassazione ha rigettato la richiesta dei Fratelli Sorgato e di Manuela Cacco: oggi la condanna è definitiva. Il ricorso è stato rigettato: Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco rimarranno in carcere per l'Omicidio di Isabella Noventa, di cui non è stato mai ritrovato il corpo. Trent'anni ai due fratelli e sedici all'amante di

