Omicidio della follia tra seguaci di QAnon: “Lavorava per il governo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Un Omicidio tra anons, in Florida, dove la 33enne Neely Petrie-Blanchard è accusata di aver ucciso il proprio avvocato, Christopher Hallett, che la stava aiutando a cercare di riottenere la custodia dei figli. Entrambi seguaci della teoria complottista QAnon, la donna e la vittima facevano parte dei cosiddetti “cittadini sovrani”, un gruppo di persone convinte di poter scegliere quali leggi seguire e quali no, e sempre basati su quello che il Southern Poverty Law Center definisce “complessi sistemi di valori antigovernativi fondati su razzismo e antisemitismo”. LEGGI ANCHE > Trump non condanna QAnon: “So solo che sono contro i pedofili” Omicidio tra anons, i problemi della donna che ha sparato L’Omicidio tra anons della Florida ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Untra anons, in Florida, dove la 33enne Neely Petrie-Blanchard è accusata di aver ucciso il proprio avvocato, Christopher Hallett, che la stava aiutando a cercare di riottenere la custodia dei figli. Entrambiteoria complottista, la donna e la vittima facevano parte dei cosiddetti “cittadini sovrani”, un gruppo di persone convinte di poter scegliere quali leggi seguire e quali no, e sempre basati su quello che il Southern Poverty Law Center definisce “complessi sistemi di valori antigovernativi fondati su razzismo e antisemitismo”. LEGGI ANCHE > Trump non condanna: “So solo che sono contro i pedofili”tra anons, i problemidonna che ha sparato L’tra anonsFlorida ...

giornalettismo : Omicidio della follia tra seguaci di #QAnon: 'Lavorava per il governo' #QAnon2020 #QanonArmy - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Isabella Noventa: La premeditazione dell'omicidio dimostrata dalla messa in scena davanti alle telecamere. 'Hanno tent… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Isabella Noventa: La premeditazione dell'omicidio dimostrata dalla messa in scena davanti alle telecamere. 'Hanno tent… - SoniaSoniaS3 : #chilhavisto 'non è un omicidio premeditato' dice l'Einstein del foro .....Ke simpaticone. Se non è premeditato l'o… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Isabella Noventa: La premeditazione dell'omicidio dimostrata dalla messa in scena davanti alle telecamere. 'Hanno tent… -