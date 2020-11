Omicidio Andrea La Rosa, Raffaele Rullo condannato all’ergastolo e isolamento diurno. Confermato il carcere a vita per la madre (Di giovedì 19 novembre 2020) Raffaele Rullo resterà in carcere a vita e inoltre, per sei mesi, sarà in isolamento diurno. Accusato insieme a sua madre, Antonietta Bianchello, dell’Omicidio di Andrea La Rosa, ex calciatore 35enne, ucciso nel 2017. Rullo fino all’ultimo si è dichiarato innocente, mentre Bianchello ha continuato ad assumersi tutta la responsabilità del delitto. Ma secondo la Corte d’Assise d’appello entrambi sono responsabili della morte di La Rosa che all’epoca fu narcotizzato, ferito alla gola e poi chiuso, mentre era ancora vivo, in un bidone pieno di gasolio e poi ricoperto di acido, morendo così per via delle esalazioni. I due sono accusati di Omicidio aggravato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)resterà ine inoltre, per sei mesi, sarà in. Accusato insieme a sua, Antonietta Bianchello, dell’diLa, ex calciatore 35enne, ucciso nel 2017.fino all’ultimo si è dichiarato innocente, mentre Bianchello ha continuato ad assumersi tutta la responsabilità del delitto. Ma secondo la Corte d’Assise d’appello entrambi sono responsabili della morte di Lache all’epoca fu narcotizzato, ferito alla gola e poi chiuso, mentre era ancora vivo, in un bidone pieno di gasolio e poi ricoperto di acido, morendo così per via delle esalazioni. I due sono accusati diaggravato da ...

clikservernet : Omicidio Andrea La Rosa, Raffaele Rullo condannato all’ergastolo e isolamento diurno. Confermato il carcere a vita… - Noovyis : (Omicidio Andrea La Rosa, Raffaele Rullo condannato all’ergastolo e isolamento diurno. Confermato il carcere a vita… - CalcioWeb : Omicidio del calciatore #AndreaLaRosa, confermato l'ergastolo per madre e figlio - - RedazioneLaNews : #Milano Calciatore Andrea La Rosa ucciso per soldi: ergastolo e isolamento al killer - Radio1Rai : Omicidio dell’ex calciatore Andrea La Rosa nel 2017. Confermata la condanna all’ergastolo per Antonietta Biancaniel… -