Ogni anno 60 mila persone muoiono per l'inquinamento atmosferico, solo in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Ogni anno Ogni anno in Italia 8000 decessi 'con' influenza, qualche centinaio 'per' La Pressa Covid, il ministro Manfredi: «Sì a più specializzandi ma Medicina resterà a numero chiuso»

Ministro Manfredi, mancano medici e infermieri, soprattutto al Sud: ha ancora senso, 21 anni dopo, mantenere il numero chiuso per le immatricolazioni a Medicina? «Ho sempre mantenuto su ...

In Europa non si respira (e le mascherine non c’entrano)

L'inquinamento atmosferico uccide in Europa ogni anno fino a 346mila persone, le stesse vittime provocate finora dal coronavirus ...

