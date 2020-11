Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Filosofia

(Di giovedì 19 novembre 2020), 19 novembre, è la, è un eventocreato dall’Unescoto ogni anno il terzo giovedì del mese di novembre, 19 novembre, è la, è un eventocreato dall’Unescoto ogni anno il terzo giovedì del mese di novembre che mira a sottolineare il valore duraturoper lo sviluppo del pensiero umano. Futo per la prima volta il 21 novembre 2002. Questa disciplina è importante specialmente per la formazione dei giovani, perché incoraggia lo sviluppo di un pensiero critico. La ...

