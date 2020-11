Oggi giornata mondiale contro tumore al pancreas (Di giovedì 19 novembre 2020) – Gli esperti dell’IRE rispondono – La giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tumore al pancreas è celebrata Oggi 19 Novembre 2020. L’Istituto Tumori Regina Elena (IRE) partecipa alla campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas” con una iniziativa importante di informazione e sensibilizzazione. “Gli esperti IRE – informa un comunicato – rispondono a cittadini e pazienti tramite una diretta Facebook, il 19 novembre dalle 13:30 alle 14:30. A chiarire dubbi e rispondere ai quesiti del pubblico tre professionisti, Federico Cappuzzo, Direttore della Oncologia Medica 2, Luca Cardone, Principal Investigator presso l’Unità di Immunologia e Immunoterapia IRE e l’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del CNR e Gian Luca Grazi, Direttore della Chirurgia Epato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) – Gli esperti dell’IRE rispondono – Laper la sensibilizzazione sulalè celebrata19 Novembre 2020. L’Istituto Tumori Regina Elena (IRE) partecipa alla campagna “Facciamo luce sulal” con una iniziativa importante di informazione e sensibilizzazione. “Gli esperti IRE – informa un comunicato – rispondono a cittadini e pazienti tramite una diretta Facebook, il 19 novembre dalle 13:30 alle 14:30. A chiarire dubbi e rispondere ai quesiti del pubblico tre professionisti, Federico Cappuzzo, Direttore della Oncologia Medica 2, Luca Cardone, Principal Investigator presso l’Unità di Immunologia e Immunoterapia IRE e l’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del CNR e Gian Luca Grazi, Direttore della Chirurgia Epato ...

