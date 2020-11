Oggi è un altro giorno e il caso dell’autore-agente Andrea Di Carlo (Di giovedì 19 novembre 2020) AGGIORNAMENTI: Ci ha contattati il legale di Asia Argento, l’avvocato Roberto Serio. Ecco la sua precisazione: Asia Argento non è mai stata rappresentata dalla Adc Managment. È capitato che Andrea Di Carlo mi contattasse per ospitate di Asia in programmi in cui lui collaborava, ma sempre senza nessun mandato o procura né tantomeno corrispettivo economico. La replica di Andrea Di Carlo La precisazione di Sabina Ciuffini e gli ultimi aggiornamenti sul caso ++++++ Può accadere che nella tv pubblica ci sia un programma che ospiti spesso personaggi che sono rappresentati da un’agenzia il cui titolare risulta essere uno degli autori del programma stesso? Se pensate che la risposta sia negativa, sedetevi e bevete un bicchiere di acqua. Se pensate che la risposta sia affermativa, bingo, c’avete preso. Il ... Leggi su tvblog (Di giovedì 19 novembre 2020) AGGIORNAMENTI: Ci ha contattati il legale di Asia Argento, l’avvocato Roberto Serio. Ecco la sua precisazione: Asia Argento non è mai stata rappresentata dalla Adc Managment. È capitato cheDimi contattasse per ospitate di Asia in programmi in cui lui collaborava, ma sempre senza nessun mandato o procura né tantomeno corrispettivo economico. La replica diDiLa precisazione di Sabina Ciuffini e gli ultimi aggiornamenti sul++++++ Può accadere che nella tv pubblica ci sia un programma che ospiti spesso personaggi che sono rappresentati da un’agenzia il cui titolare risulta essere uno degli autori del programma stesso? Se pensate che la risposta sia negativa, sedetevi e bevete un bicchiere di acqua. Se pensate che la risposta sia affermativa, bingo, c’avete preso. Il ...

