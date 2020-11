Nuovo Dpcm in vista di Natale, possibili allentamenti delle misure: i dettagli (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governo starebbe già studiando le misure da introdurre nel Nuovo Dpcm in vista delle feste natalizie: tutte le possibili novità Il governo è a lavoro per impostare il Nuovo Dpcm in vista del 3 dicembre. Da Palazzo Chigi sperano, per quella data, di avere tutte le regioni al massimo in zona arancione. Ciò consentirebbe L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governo starebbe già studiando leda introdurre nelinfeste natalizie: tutte lenovità Il governo è a lavoro per impostare ilindel 3 dicembre. Da Palazzo Chigi sperano, per quella data, di avere tutte le regioni al massimo in zona arancione. Ciò consentirebbe L'articolo proviene da Inews.it.

