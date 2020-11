Nuovo DPCM, il governo lavora alle prime riaperture per il Natale (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governo di Giuseppe Conte sta lavorando in queste ore ad un Nuovo DPCM che dovrebbe entrare in vigore dal 3 dicembre prossimo, alla scadenza di quello firmato il 3 novembre scorso con validità di 30 giorni. Il Nuovo DPCM, sulla base dell’andamento dell’epidemia in Italia e dei risultati ottenuti dal precedente, dovrebbe regolare la nostra vita per il prossimo mese, durante il Natale e subito dopo le festività natalizie. Al momento, anche perché di fatto mancano ancora più di due settimane, le certezze sono poche, le indiscrezioni tante come al solito. Tutto dipenderà, è evidente, da quale sarà la situazione nel nostro Paese, si spera migliore di oggi. L’obiettivo è duplice: ridurre la pressione sulle attività economiche e dare ai cittadini un po’ di respiro durante ... Leggi su blogo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildi Giuseppe Conte stando in queste ore ad unche dovrebbe entrare in vigore dal 3 dicembre prossimo, alla scadenza di quello firmato il 3 novembre scorso con validità di 30 giorni. Il, sulla base dell’andamento dell’epidemia in Italia e dei risultati ottenuti dal precedente, dovrebbe regolare la nostra vita per il prossimo mese, durante ile subito dopo le festività natalizie. Al momento, anche perché di fatto mancano ancora più di due settimane, le certezze sono poche, le indiscrezioni tante come al solito. Tutto dipenderà, è evidente, da quale sarà la situazione nel nostro Paese, si spera migliore di oggi. L’obiettivo è duplice: ridurre la pressione sulle attività economiche e dare ai cittadini un po’ di respiro durante ...

Corriere : Il lavoro per il nuovo #Dpcm è iniziato. La data chiave: il 3 dicembre. La speranza è che per allora la maggior pa… - Corriere : Negozi e ristoranti potrebbero riaprire. Il governo studia il nuovo Dpcm per le feste d... - margheritamini3 : RT @Corriere: ?? Feste vietate, cenone solo con i familiari. Tutte le misure - FabioCampini : Sono curioso di vedere cosa prevede il nuovo Dpcm per il problema ormonale - LorenzoZL74 : RT @Curini: “Negozi e ristoranti potrebbero riaprire. Il #governo studia il nuovo #dpcm per le feste di #Natale” ovvio che succederà. È un… -