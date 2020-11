Nuovo Dpcm e prime riaperture in arrivo: tutte le anticipazioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel giro di pochi giorni la mappa dell’Italia divisa nelle tre zone di rischio dall’ultimo Dpcm potrebbe riempirsi di macchie arancioni, con meno rosso quindi, a partire dal prossimo venerdì 20 novembre. Le ipotesi su possibili allentamenti, sulla base dei nuovi dati ottimisti che gli esperti dell’Iss stanno raccogliendo dalle regioni, puntano a un Natale con qualche libertà in più, almeno per quelle zone che dopo almeno due settimane di lockdown possono sperare di alleggerire le misure, a cominciare dalle province che stanno dimostrando di avere raggiunto livelli di rischio della pandemia di Coronavirus meno gravi. Nel vertice straordinario previsto oggi tra i governatori e il governo, i presidenti delle Regioni puntano a ottenere qualche prima certezza su come si svilupperà il periodo pre-natalizio e quindi quello delle festività di dicembre. Al di là delle ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel giro di pochi giorni la mappa dell’Italia divisa nelle tre zone di rischio dall’ultimopotrebbe riempirsi di macchie arancioni, con meno rosso quindi, a partire dal prossimo venerdì 20 novembre. Le ipotesi su possibili allentamenti, sulla base dei nuovi dati ottimisti che gli esperti dell’Iss stanno raccogliendo dalle regioni, puntano a un Natale con qualche libertà in più, almeno per quelle zone che dopo almeno due settimane di lockdown possono sperare di alleggerire le misure, a cominciare dalle province che stanno dimostrando di avere raggiunto livelli di rischio della pandemia di Coronavirus meno gravi. Nel vertice straordinario previsto oggi tra i governatori e il governo, i presidenti delle Regioni puntano a ottenere qualche prima certezza su come si svilupperà il periodo pre-natalizio e quindi quello delle festività di dicembre. Al di là delle ...

