Novità per Among Us ai The Game Awards 2020? Mappa inedita in arrivo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il mondo dei videogiochi mobile ha trovato, nelle ultime settimane, un nuovo protagonista indiscusso. Il suo nome èUs, un prodotto videoludico di certo non nuovo per quanto concerne il suosul mercato. Dal 2018, il gioco di InnerSloth ha navigato sotto traccia, riuscendo a soddisfare le voglie videoludiche di una community ristretta. Ma, complice l’attenzione ricevuta negli ultimi tempi dagli streamer su Twitch e le altre piattaforme di streaming, ha visto crescere la propria popolarità. Chiaramente, al crescere della community di riferimento, non può non arrivare anche un incremento del lavoro per il team di sviluppo. Che si ritrova quindi (piacevolmente) costretto a rimboccarsi le maniche per infornare nuovi contenuti che soddisfino le voglie della fanbase. E le prossimepronte a impattare nel gioco potrebbero ...