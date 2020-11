Novembre anticiclonico è raro | anzi è il mese delle più grandi alluvioni

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 19 novembre 2020)di quest’anno sta trascorrendo relativamente tranquillo, con l’anticiclone e scarsa pioggia. Questo è un elemento di anomalia non da poco, visto che parliamo delclou dell’autunno e che dovrebbe rappresentare uno dei periodi più piovosi dell’anno, specie al Centro-Sud. In questo, non di rado, si possono verificare fasi di meteo avverso, propizio a nubifragi che lasciano il segno. A propositopotenzialità di maltempo estremo di, appena 7 anni fa una tragica alluvione sconvolse la Sardegna. Galleria per Sa Mendula, in provincia di NuoroLa mattina del 192013 l’Isola si risvegliò sotto choc: 2700 sfollati e danni per oltre 600 milioni di euro, oltre ad un bilancio tragico di 19 vittime, compreso un disperso mai ritrovato. A pagare il prezzo più ...