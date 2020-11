«Non so perché abbiano scelto proprio me. È stato tutto veloce, ma ho avuto paura» (Di giovedì 19 novembre 2020) L’imprenditore vittima del tentato rapimento: «La polizia mi ha contattato mentre stavo andando all’appuntamento» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 19 novembre 2020) L’imprenditore vittima del tentato rapimento: «La polizia mi ha contattato mentre stavo andando all’appuntamento»

Corriere : «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per questo io non farei il primo vaccino che do… - ZZiliani : Aspettando domenica, che ne dite di sfruculiare un po' la FIGC? Cara @FIGC, ci spieghi perchè 0-3 alla Reggiana per… - AlbertoBagnai : No, Jack, non voglio, perché so quello che ho detto. E tu quello che hai balbettato di fronte a @tedcruz te lo rico… - GionniDep69 : RT @marfiolecce2: Il comportamento di alcuni esponenti del @Mov5Stelle verso @NicolaMorra63 spero faccia capire perché è importante ritorna… - taecutiex : RT @WillHerondaleJC: sono piena delle persone che nel 2020 pretendono che siano le donne a dover sistemare casa, lavare i piatti e fare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Non perché Scontro Lega-Forza Italia: ecco perché Gianni Letta è diventato il «nemico» di Salvini Corriere della Sera