"Non si può mica fare, in due mesi". Dramma-coronavirus, sempre colpa degli altri: fino a dove si spinge Anna Ascani (Di giovedì 19 novembre 2020) Una difesa che fa acqua da tutte le parti, quella di Anna Ascani. Si parla dei ritardi del governo nel prepararsi alla seconda ondata del coronavirus, lo si fa a L'aria che tira, il programma su La7 dove Myrta Merlino, da tempo molto critica con l'esecutivo, incalza la piddina. E la Ascani, ovviamente, dice che la colpa non è loro: "La pressione sul sistema sanitario non c'è solo in Italia ma anche in Francia e in Germania", premette. E già qui c'è da eccepire: la Germania ha pochissimi morti proprio perché il sistema sanitario regge, in particolare a causa del grande numero di posti in terapia intensiva. E ancora, la Ascani attacca: "C'è stato un disinvestimento storico sulla sanità che adesso paghiamo, un medico specializzato anestesista non è che lo formi tra luglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Una difesa che fa acqua da tutte le parti, quella di. Si parla dei ritardi del governo nel prepararsi alla seconda ondata del, lo si fa a L'aria che tira, il programma su La7Myrta Merlino, da tempo molto critica con l'esecutivo, incalza la piddina. E la, ovviamente, dice che lanon è loro: "La pressione sul sistema sanitario non c'è solo in Italia ma anche in Francia e in Germania", premette. E già qui c'è da eccepire: la Germania ha pochissimi morti proprio perché il sistema sanitario regge, in particolare a causa del grande numero di posti in terapia intensiva. E ancora, laattacca: "C'è stato un disinvestimento storico sulla sanità che adesso paghiamo, un medico specializzato anestesista non è che lo formi tra luglio ...

