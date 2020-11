“Non finisce qui!”. GF Vip, lite e insulti nella casa: mai visto nulla del genere. Tra le due ‘vippone’ è guerra (Di giovedì 19 novembre 2020) Sale la tensione nella casa del Grande Fratello. Ormai è una guerra tutti contro tutti. Saltate le alleanze, saltati gli schemi, il clima sembra essere sempre più incandescente. Un assaggio c’era stato ieri. Al centro sempre Elisabetta Gregoraci e il suo rapporto tra alti e bassi con Pierpaolo Pretelli. In tanti hanno accusato l’ex coniuge di Flavio Briatore di giocare con i sentimenti dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ solo per mettersi in mostra ed avere più visibilità nella casa. Praticamente nessuno ha mai messo in dubbio i sentimenti del giovane, almeno fino ad ora, visto che iniziano ad esserci alcuni clamorosi dubbi. nella giornata del 18 novembre c’è stato uno scontro tra la Gregoraci e una delle new entry Selvaggia Roma. Quest’ultima ha infatti parlato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Sale la tensionedel Grande Fratello. Ormai è unatutti contro tutti. Saltate le alleanze, saltati gli schemi, il clima sembra essere sempre più incandescente. Un assaggio c’era stato ieri. Al centro sempre Elisabetta Gregoraci e il suo rapporto tra alti e bassi con Pierpaolo Pretelli. In tanti hanno accusato l’ex coniuge di Flavio Briatore di giocare con i sentimenti dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ solo per mettersi in mostra ed avere più visibilità. Praticamente nessuno ha mai messo in dubbio i sentimenti del giovane, almeno fino ad ora,che iniziano ad esserci alcuni clamorosi dubbi.giornata del 18 novembre c’è stato uno scontro tra la Gregoraci e una delle new entry Selvaggia Roma. Quest’ultima ha infatti parlato ...

