Non c’è due senza tre, anzi…: Pochettino non dirà no al Barcellona in caso di nuova proposta (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra proprio che Mauricio Pochettino potrebbe non essere di parola. L'ex manager del Tottenham, attualmente a caccia di un progetto ambizioso e solido, sta aspettando l'offerta giusta che potrebbe anche arrivare da quella società alla quale, in passato, aveva già detto di no per ben due volte. Parliamo del Barcellona che, visto il legame del tecnico con l'Espanyol, era stata rifiutata in due occasioni precedentemente.Pochettino: il possibile sì al Barcellonacaption id="attachment 824621" align="alignnone" width="594" Pochettino (Getty images)/captionCome scrive l'Evening Standard, Pochettino si trova in una posizione d'attesa e, agevolata anche dalla stagione molto complicata per via dell'emergenza pandemica, sta aspettando l'offerta opportuna. Il tabloid inglese spiega come, in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra proprio che Mauriciopotrebbe non essere di parola. L'ex manager del Tottenham, attualmente a caccia di un progetto ambizioso e solido, sta aspettando l'offerta giusta che potrebbe anche arrivare da quella società alla quale, in passato, aveva già detto di no per ben due volte. Parliamo delche, visto il legame del tecnico con l'Espanyol, era stata rifiutata in due occasioni precedentemente.: il possibile sì alcaption id="attachment 824621" align="alignnone" width="594"(Getty images)/captionCome scrive l'Evening Standard,si trova in una posizione d'attesa e, agevolata anche dalla stagione molto complicata per via dell'emergenza pandemica, sta aspettando l'offerta opportuna. Il tabloid inglese spiega come, in ...

