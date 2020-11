Nomine da MAD | nota Miur sblocca assunzioni da messa a disposizione per gli iscritti in GPS Inviale con Voglioinsegnare

(Di giovedì 19 novembre 2020) Da ora le scuole possono convocare docenti tramite laanche se questi sonoalle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS) o di istituto per delle classi di concorso, per far fronte all’aumentata necessità di supplenti dovuta all’emergenza Covid-19. L’autorizzazione è stata data da unaministeriale diramata dalil 4 novembre 2020. L'articolo .

La Tecnica della Scuola

Durante il Question Time in commissione Cultura alla Camera, il deputato del gruppo Misto, Alessandro Fusacchia, ha chiesto delucidazioni in merito agli organici.Da ora le scuole possono convocare docenti tramite la messa a disposizione anche se questi sono iscritti alle Graduatorie Provinciali Scolastiche (GPS) o di istituto per delle classi di concorso, per ...