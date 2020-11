Nissan Micra si rifà il look (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Micra, una delle carte vincenti di Nissan, a 38 anni dal debutto in Europa, si rifà per l’ennesima volta il look. Ma senza stravolgimenti: piccoli ritocchi estetici e un listino che parte da 16.315 euro in su. La gamma si articola in cinque diverse versioni, disponibili nelle concessionarie entro la fine dell’anno. Micra è il primo modello Nissan ad essere prodotto in un impianto Renault, a sottolineare le sinergie offerte dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Oltre alle note Visia, Acenta e Tekna vengono proposte le N-Design (disponibile in due esclusivi colori premium e originali caratteristiche degli esterni Black o Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti) e con le varianti Gloss e la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La, una delle carte vincenti di, a 38 anni dal debutto in Europa, siper l’ennesima volta il. Ma senza stravolgimenti: piccoli ritocchi estetici e un listino che parte da 16.315 euro in su. La gamma si articola in cinque diverse versioni, disponibili nelle concessionarie entro la fine dell’anno.è il primo modelload essere prodotto in un impianto Renault, a sottolineare le sinergie offerte dall’alleanza Renault--Mitsubishi. Oltre alle note Visia, Acenta e Tekna vengono proposte le N-Design (disponibile in due esclusivi colori premium e originali caratteristiche degli esterni Black o Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti) e con le varianti Gloss e la ...

ROMA (ITALPRESS) – La Micra, una delle carte vincenti di Nissan, a 38 anni dal debutto in Europa, si rifà per l’ennesima volta il look. Ma senza stravolgimenti: piccoli ritocchi estetici e un listino ...

Nissan Micra, nella versione 2021, è disponibile nelle versioni Visia, Acenta, Tekna, N-Design e N-Sport. Il motore turbo da 1 litro rispetta la normativa Euro 6d Full. L'auto arriverà nelle concesion ...

Nissan Micra, nella versione 2021, è disponibile nelle versioni Visia, Acenta, Tekna, N-Design e N-Sport. Il motore turbo da 1 litro rispetta la normativa Euro 6d Full. L'auto arriverà nelle concesion ...