Nicola Morra | “Calabresi hanno votato Santelli nonostante il tumore | ora meritano questo”

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Sarò politicamente scorretto, era noto a tutti che la Presidente della Calabriafosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole, politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso”. Sono queste le parole di, presidente della commissione parlamentare antimafia, in merito alle ultime vicende chescosso la Calabria. Dichiarazioni che stanno suscitando indignazione in maniera trasversale, anche tra gli stessi membri del M5S di cui fa parte. SportFace.

Matteo Salvini asfalta Nicola Morra per le parole pronunciate a proposito della Calabria e di Jole Santelli. Il leader della Lega chiede le immediate dimissioni del presidente della commissione ...Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Evidentemente a caccia di visibilità, Nicola Morra si esibisce in un numero di sciacallaggio disumano. Fare speculazione ...