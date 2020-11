Nico Mannion è stato scelto dai Golden State Warriors al Draft NBA (Di giovedì 19 novembre 2020) Il cestista italoamericano Niccolò Mannion, di diciannove anni, è stato scelto dai Golden State Warriors al Draft NBA, l’evento annuale in cui le trenta squadre del miglior campionato di basket al mondo selezionano nuovi giovani da aggiungere alle loro rose. Leggi su ilpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Il cestista italoamericano Niccolò, di diciannove anni, èdaialNBA, l’evento annuale in cui le trenta squadre del miglior campionato di basket al mondo selezionano nuovi giovani da aggiungere alle loro rose.

I Warriors ricordano che avevano già scelto suo padre, Pace Mannion, nel 1983. Nico Mannion dividerà lo spogliatoio con Steph Curry.

