NFL | pillole di Week 10 – Miami | conference riaperte e la magia di Murray

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tra la vittoria dei Colts, nel Thursday Night, e quella dei Vikings, la decima settimana di NFL ha visto mutare parecchie situazioni, nelle classifiche dicontinua a vincere rivelandosi, a sorpresa, una delle candidate a chiudere la AFC East al comando. Minnesota, in ottima condizione, riapre la NFC North e lo stesso fanno, nelle rispettive divisioni, Cleveland e New York, sponda Giants, grazie alle ultime vittorie. In NFC West, invece,compie la, che fa volare i suoi Cardinals al primo posto., la sorpresa della AFC East? I Dolphins sembrano aver superato un difficile inizio di stagione, rivelandosi una vera e propria mina vagante. Il gioco offensivo non sembra aver risentito del cambio di quarterback, con Tagovailoa sempre più leader dell’attacco. Un ottimo ...