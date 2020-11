Neve verso l’Italia, centri meteo lo danno possibile già a Dicembre (Di giovedì 19 novembre 2020) In questi giorni l’Europa orientale si sta raffreddando. La Russia europea è gelida, tra l’altro le basse temperature sono esaltate dal forte vento che soffia a quelle latitudini. E’ normale, stiamo parlando di condizioni meteo assolutamente in linea con la tabella di marcia. Qui da noi, al contrario, il freddo si fa desiderare. Arriverà nel fine settimana, porterà con sé effetti evidenti sia in termini di temperature – ovviamente – sia in termini di precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso a quote relativamente basse. Ma il gelo è un’altra cosa, lo sappiamo. Il gelo, dalle nostre parti, non è che si veda tutti i giorni. Anzi, ultimamente non si vede proprio. Basti pensare, semmai ce ne fosse bisogno, all’inverno scorso. Però sappiamo che il gelo, quando arriva, è imprevedibile. Difficilmente avvisa, difficilmente riusciamo a prevederlo in anticipo. ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) In questi giorni l’Europa orientale si sta raffreddando. La Russia europea è gelida, tra l’altro le basse temperature sono esaltate dal forte vento che soffia a quelle latitudini. E’ normale, stiamo parlando di condizioniassolutamente in linea con la tabella di marcia. Qui da noi, al contrario, il freddo si fa desiderare. Arriverà nel fine settimana, porterà con sé effetti evidenti sia in termini di temperature – ovviamente – sia in termini di precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso a quote relativamente basse. Ma il gelo è un’altra cosa, lo sappiamo. Il gelo, dalle nostre parti, non è che si veda tutti i giorni. Anzi, ultimamente non si vede proprio. Basti pensare, semmai ce ne fosse bisogno, all’inverno scorso. Però sappiamo che il gelo, quando arriva, è imprevedibile. Difficilmente avvisa, difficilmente riusciamo a prevederlo in anticipo. ...

ANRI82967503 : RT @Dalla62: @ANRI82967503 Certo che fa paura... soprattutto se guardiamo all'accelerazione degli ultimi eventi. L'inizio 2020 sembrava una… - Dalla62 : @ANRI82967503 Certo che fa paura... soprattutto se guardiamo all'accelerazione degli ultimi eventi. L'inizio 2020 s… - djnutria57 : @Cambiacasacca Ti stai avventurano verso orizzonti che non sono alla ns portata, meglio rimanere sul #vivalafiga e… - Raffaella017 : @signordirettore Gli ingredienti sono presentati nell’ordine in cui si devono mescolare. Separa i tuorli dagli albu… - PaolettaPaly : @confusa11 @ChiaraCiv @GiulianaGoline1 @Susy_1968 @RIHANNON1967 @dicuonzobt Non la sopporto la pioggia, come la neb… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve verso Neve verso l’Italia, centri meteo lo danno possibile già a Dicembre Meteo Giornale Freddo e pioggia in Sardegna, fiocchi neve sulle cime più alte dell'Isola

Venerdì mattina nubi in aumento sui settori settentrionali con rovesci intermittenti su Sassarese, Oristanese e poi Iglesiente. Piogge più intense dalla tarda mattina in Gallura, Baronia, in estension ...

Neve verso l’Italia, centri meteo lo danno possibile già a Dicembre

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.In questi giorni l’Europa orientale si sta raffreddando. La Russia europea è gelida, tra l’altro le ba ...

Venerdì mattina nubi in aumento sui settori settentrionali con rovesci intermittenti su Sassarese, Oristanese e poi Iglesiente. Piogge più intense dalla tarda mattina in Gallura, Baronia, in estension ...Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.In questi giorni l’Europa orientale si sta raffreddando. La Russia europea è gelida, tra l’altro le ba ...